Altenburg

Die Geister, die ich rief, werd’ ich nun nicht los. Die Altenburger Geschäftsleute müssen sich ein bisschen wie Goethes Zauberlehrling gefühlt haben. Denn die 2001 ins Leben gerufene Frühlingsnacht ist bekanntlich mehr und mehr zu einer Kneiptour mutiert. Waren es in den Anfangsjahren solch tolle Ideen wie lebende Schaufenster oder ein als Modezar Karl Lagerfeld herausgeputzter Peter Müller, spielte sich später vieles nur noch im Freien ab. Es wurde Party gemacht. Selbst die 2008 von der inzwischen verblichenen Werbegemeinschaft getroffene Entscheidung, die Außenstände zu reduzieren und die gastronomische Versorgung ausschließlich an Mitglieder zu vergeben, brachte wenig.

Hinzu kamen hohe Security-Kosten, ein mitunter exzessiver Alkoholkonsum vor allem von jungen Leuten, die sich Bier, Wein und Schnaps in Rucksäcken mitbrachten, Müllberge und gar Polizeieinsätze. Die Frühlingsnacht entwickelte sich aus Sicht der Organisatoren in die falsche Richtung. Aufwand und Nutzen – also zählbare Umsätze, egal ob an diesem Abend oder später – standen in keinem guten Verhältnis mehr.

Der Gewerbeverein wird gebraucht

Insofern ist es dem Gewerbeverein nur zu wünschen, dass er die Balance wieder hinbekommt. Denn ein generelles Aus der Frühlingsnacht wäre nicht nur ein herber Verlust für die Stadt, sondern auch ein Imageschaden für den 2019 neu gegründeten Verein. Dabei wird eine starke Interessenvertretung der Altenburger Händlerschaft dringend gebraucht. Beispielsweise wenn es darum geht, gemeinsam mit der Stadtverwaltung Druck auf Eigentümer auszuüben, die sich nicht die geringste Mühe geben, Leerstände wenigstens mit Schaufensterdekorationen etwas zu kaschieren. Der trostlose Anblick vieler Geschäfte in der Sporenstraße, wo vor der ehemaligen Adlerfiliale seit über einer Woche eine tote Taube liegt, oder des ehemaligen Minitextil auf dem Markt machen alles – nur keine Lust auf Shoppen in der Skatstadt.

Von Ellen Paul