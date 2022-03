Altenburg

Die Hilfsaktion der Evangelischen Lukas-Stiftung Altenburg für die Partnerklinik in Lemberg verdient höchsten Respekt. Und zwar nicht nur, weil dadurch Medikamente und andere Produkte direkt dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Nein, auch weil durch die Idee der Hilfsbrücke die Skatstadt binnen weniger Tage zu einem wichtigen Drehkreuz für die medizinische Versorgung der Ukraine geworden ist. Das zeigen die aus immer mehr Teilen der Republik eingehenden Spenden und die steigende Nachfrage aus anderen Krankenhäusern im Kriegsgebiet.

Hehre Beweggründe

Aber auch wenn die Verantwortlichen der Altenburger Psychiatrie und des Sheptytsky Hospitals hier ganze Arbeit geleistet haben und zeigen, was eine lebendige Partnerschaft leisten kann, taugt die Aktion nicht uneingeschränkt zur Nachahmung. Schließlich funktioniert der Transport von Medizinprodukten nur mit Fachwissen und Kontakten. Zumal die Fahrer aufgrund der sich immer weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine ihr Leben einsetzen. Und auch die Lukas-Stiftung geht damit beträchtliche Risiken ein. Schließlich unterliegen Spenden der Steuerpflicht und die Gemeinnützigkeit gerät in Gefahr, sofern diese nicht für jede Aktion lückenlos belegbar ist. Umso höher ist das Engagement zu bewerten. Denn wer solche Hindernisse überwindet und spätere Nachteile in Kauf nimmt, kann dies nur aus hehren Beweggründen tun.

Von Thomas Haegeler