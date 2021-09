Altenburg

Was genau machen die Stadtmenschen eigentlich? Diese Frage wurde unter Altenburgern in den vergangenen Jahren nicht nur einmal gestellt, seit die Initiative eine große Menge an Fördermitteln vom Bund erhalten hat. Über 600 000 Euro an Steuergeldern sind keine Peanuts. Viel Geld, das die Initiative über die Zeit umsetzen konnte. Da ist eine Frage nach dem Nutzen für die Stadt Altenburg und all ihre Bürgerinnen und Bürger berechtigt. Projektkoordinatorin Anja Fehre kennt diese Frage, kennt die Kritik, der sich die Initiative Stadtmensch immer wieder aussetzen muss und lässt sich dennoch nicht beirren.

Selbst aktiv werden und Fragen stellen

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, zitiert sie an dieser Stelle einen Kollegen und will damit sagen: Stadtentwicklung ist ein Prozess. Ein Prozess, der mit Geduld nur dann wirklich zu einem Ziel führt, wenn es Leute gibt, die sich dafür interessieren. Und die Leute, die sich für die Entwicklung der Stadt Altenburg interessieren – und auch dafür, was ein Stadtmensch bewegen kann – die sollten zwischen Donnerstag und Sonntag zum Stadtmenschfestival kommen und selbst aktiv werden. Fragen stellen, Vorschläge einbringen und vielleicht beim ein oder anderen Projekt selbst einsteigen. Statt zu meckern.

Von Katharina Stork