Altenburg

Die Lernkurve des Landratsamtes im Hinblick auf sinnvolle Kommunikation ist flach. Das zeigt sich einmal mehr am Umgang der Kreisverwaltung mit den Angriffen auf das Gesundheitsamt. Nachvollziehbar ist ja noch, die mutmaßlichen Schüsse auf Scheiben oder auch die Manipulation am Auto des Amtsarztes so lange nicht zu veröffentlichen, wie die Ermittlungen laufen. Dennoch kann man damit offensiv umgehen, ohne Täterwissen preiszugeben. Zumal Hinweise von Zeugen zeitnah wahrscheinlicher sind als Monate später.

Ein paar Informationen sind keineswegs zu viel erlangt

Aber selbst, wenn das Landratsamt die Ermittlungen abwarten will, um sie nicht zu gefährden, wäre eine zügige Veröffentlichung nach deren Abschluss angezeigt gewesen. Denn die Kreisverwaltung und damit auch das Gesundheitsamt sind öffentliche Einrichtungen, in denen Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises ein- und ausgehen und die sie durch Steuern mitfinanzieren. Angesichts dessen sind ein paar Informationen keineswegs zu viel verlangt.

Das gilt vor allem dann, wenn die Behörde Kameras installiert. Denn klare Kommunikation solcher Anlässe macht die Überwachung verständlich. So hätte sich das Landratamt auch des Eindrucks erwehren können, die Technik nur für den Amtsarzt angeschafft zu haben. Zumal der Landrat die Bedrohungslage selbst thematisiert hat und mehrfach nach konkreten Beispielen dafür gefragt wurde.

Von Thomas Haegeler