Altenburg

Die Ausbildungssituation im Altenburger Land ist schwierig. Denn nach wie vor gibt es deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Im Jahr 2020/21 standen 279 Bewerber 556 Stellen gegenüber. Für die Unternehmen in der Region wird es immer schwerer, Nachwuchs zu finden.

Unendliche Möglichkeiten – aber keine Sicherheit

Viele junge Menschen wandern ab in die Großstädte oder entscheiden sich für ein Studium. Klassische Ausbildungs- und Handwerksberufe verlieren auch dadurch an Attraktivität, dass es unendlich viele andere Möglichkeiten gibt. Mehr als 20 000 Studiengänge gibt es in Deutschland.

Kein Wunder, dass es vielen schwerfällt, sich auf einen Beruf festzulegen. Ein Studium hält verschiedene Möglichkeiten offen. Was man am Ende mit dem Abschluss macht, wissen am Anfang die wenigsten. Eine Ausbildung hingegen gibt Sicherheit, wo diese hinführt und wie der Berufsalltag danach aussehen wird. Und gerade das sollte in diesen unsicheren Zeiten doch überzeugend sein. Denn nicht nur genügend Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung, auch die Chancen einer Übernahme sind in der Regel sehr gut.

Um diese Chancen und Vorteile einer Ausbildung zu vermitteln, müssen Unternehmen noch offensiver werben. Denn beispielsweise unter dem Arbeitsalltag eines Mälzers können sich viele nichts vorstellen. Und so bleiben viele Ausbildungen eben ganz unter dem Radar.

Von Yvonne Schmidt