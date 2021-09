Altenburg

Man kann es positiv sehen: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow nimmt sich am Einheitswochenende Zeit für ein Gespräch und eine Baumpflanzung in Altenburg, obwohl er eigentlich schon auf dem Sprung nach Halle ist, um deutlich größere Aufgaben entgegenzunehmen. Doch falls dieser Abstecher ins Ostthüringische guten Willen demonstrieren sollte, ist das in der Umsetzung missglückt. Denn statt großes Kino zu erleben, wie es die Landesregierung ursprünglich in Altenburg angekündigt hatte, schauen die Altenburgerinnen und Altenburger nun sprichwörtlich in die Röhre – in Form einer Bildschirmdarbietung per Livestream.

Zur Erinnerung: 2020 plante Thüringen einen großen, zentralen Festakt, um 30 Jahre deutsche Einheit, 100 Jahre Staatsgründung und 30 Jahre Wiederauferstehung des Freistaates zu feiern. Das wurde – wie so vieles 2020 – verschoben. Doch Ramelows Worte – „Ich lade Sie schon heute zum großen Festakt am Tag der Einheit 2021 ein, im neu eingeweihten Theater“ – haben die Altenburger nicht vergessen. Dass das Theater nicht fertig ist, dafür kann die Landesregierung nichts, aber dass die Feier in Altenburg so sang- und klanglos unter den Tisch fällt, obwohl Veranstaltungen derzeit durchaus möglich sind, ist ein unschönes Signal aus Erfurt gen Osten.

So findet in Altenburg am historischen Datum nun gar kein Ereignis statt, das die Handschrift des Freistaates trägt und die Öffentlichkeit in wertschätzendem Maße einbindet. Die Veranstaltung „30+1 – Thüringer Landesjubiläum“ wurde vordatiert, die Hand voll Gesprächsgäste ist handverlesen, Fragen von außen sind nicht gewollt. Bürgernähe sieht anders aus. Eine verpasste Chance, Altenburg und die ferne Hauptstadt einander näherzubringen.

Von Kay Würker