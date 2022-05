Altenburg

Wenn’s nicht so nervig wäre, wäre sie schon fast wieder lustig, die aktuelle Situation auf Altenburgs Straßen. Denn weil gefühlt ganz Altenburg dicht, dichter, am dichtesten ist, drehen die Leute ein paar Extrarunden im Kreisverkehr, sind plötzlich vermeintliche Geisterfahrten durch die Kanalstraße erlaubt – und man entdeckt als Autofahrer auf Abwegen völlig neue Ecken seiner Stadt.

Generell habe ich nichts gegen neue Wege. In meinem Job ist es sogar von Vorteil, wenn ich gucke, was links und rechts der Strecke so abgeht. Doch jeden Morgen unfreiwillig „Das verrückte Straßenlabyrinth“ spielen zu müssen, bei dem sich aktuell wöchentlich die Spielregeln verschärfen, darauf habe ich keine Lust mehr. Dass mal eine der größeren Straßen für ein paar Wochen gesperrt ist, okay, damit kann man sich arrangieren. Aber diese Bauwut, die sich gerade Bahnen im Dutzend bricht, macht mich wiederum wütend.

Leipziger und Wallstraße fehlen noch

Es ist schwer vermittelbar, dass das alles zeitgleich passieren muss, statt entzerrt und übers Jahr verteilt. Wenn jetzt ab heute auch noch die Kauerndorfer Allee eine Sackgasse ist, weil ab oder bis zur Brücke abgeriegelt, fehlen eigentlich nur noch bauliche Spezialeffekte für die Leipziger Straße, respektive die Wallstraße, und man kann den Verkehr auch direkt ganz um Altenburg herum leiten und die Leute weiter nach Schmölln, Meuselwitz, Frohburg oder Borna schicken. Die ganze Skatstadt eine autofreie Zone. Das hätte doch was.

Ich fühle mit allen Gewerbetreibenden der Innenstadt und hoffe, dass speziell zur Einkaufsnacht am Freitagabend die Verkehrsführung so gedeichselt wird, dass die Leute aus allen Himmelsrichtungen zum Shoppen in die Stadtmitte finden – und auch wieder heraus. Und dass dieser Spuk sehr bald ein Ende hat.

Von Maike Steuer