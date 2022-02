Schmölln

Die eigenen vier Wände, ganz nach persönlichen Vorstellungen gebaut und bestenfalls noch am gewünschten Standort: Wer sich das derzeit ermöglichen möchte und keinen Glücksgriff hat, muss sich gedulden. Bauland ist, übrigens nicht nur im Altenburger Land, gefragt. Doch muss die Warterei sein und was sind ihre Auswirkungen? Nachvollziehbar ist der Wunsch nach dem individuellen Neubau. Der Blick auf die fehlenden Flächen und auf die dagegen immer noch vorhandenen Altbauten in der Region wirft zunächst aber auch die Frage auf: Muss es immer ein Neubau sein, wenn es doch bereits bestehende Gebäude gibt? Einfach ist die Antwort dazu nicht: Denkmalschutz, Sanierungskosten und genereller Zustand der Gebäude machen es nicht zur Lösung für jeden. Bestandserhalt ist dennoch wünschenswert.

Langes Warten schmälert Interesse

Nun liegt es also wieder in den Händen der Entscheidungsträger und der Politik. Wenn die kleinen Städte der Region sich intensiv mit dem Thema Bauland und Erschließung beschäftigen und dabei schnellstmöglich handeln, kann der hohen Nachfrage hoffentlich zeitnah entgegengewirkt werden. Denn, was auch passieren kann: Wer mehrere Jahre auf Bauland warten muss, verliert vielleicht noch das Interesse an der Region.

Von Vanessa Gregor