Pahna

Vor Anfragen heißlaufende Telefone, gut ausgelastete Parzellen und Camper, die glücklich sind, endlich wieder ihr Sommerdomizil in Beschlag nehmen zu können: Der Laden im Erholungspark Pahna brummt. Das ist, gerade angesichts des Hickhacks zwischen Betreibern, Kreisverwaltung und Landesregierung in den vergangenen Wochen, eine gute Nachricht.

An allen Stellschrauben gedreht

Spannend wird nun zu sehen sein, ob und wie lange die entspannte Lage bestehen bleibt. Die Verantwortlichen jedenfalls haben, so zeigt der Vor-Ort-Besuch, an allen verfügbaren Stellschrauben gedreht, um den Aufenthalt für Dauercamper und Tagesgäste so sicher wie möglich zu machen, haben – wie zahlreiche andere Einrichtungen im Kreis – investiert und umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet.

Gäste sind gefragt

Umso mehr kommt es nun auf die Umsicht der Gäste an. Der Griff zur Maske sollte, wo immer nötig, zur Selbstverständlichkeit werden, um sich und – mindestens ebenso wichtig – andere vor möglichen Gefahren zu schützen. Und mit dem kühlen Blonden lässt es sich genau so gut über den Parzellenzaun hinweg zuprosten. Das mag für manche zunächst verständlicherweise nach massiver Einschränkung des gewohnten Urlaubsgefühls klingen. Wie schnell allerdings vermeintliche Entspannung mühsam erreichte Fortschritte wieder zunichte machen kann, zeigen in diesen Tagen gleich mehrere Beispiele in der Republik.

Hinzu kommt, dass die große Urlaubswelle erst noch anrollt. Dann wird sich zeigen, wie gut das Pahnaer Konzept letztlich greift. Die Daumen sind gedrückt.

Von Bastian Fischer