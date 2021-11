Altenburg

Der Kelch ist am Altenburg-Geraer Theater noch einmal vorübergegangen. Es muss, zumindest vorerst, nicht wie etwa in Sachsen zum dritten Mal in der Pandemie komplett schließen. Und auch der anfangs in der neuen Thüringer Corona-Verordnung enthaltene Passus, dass bei Veranstaltungen mit über 50 Personen die 2Gplus-Regel angewandt werden muss, ist vom Tisch. Im Theater gilt weiter 2G, nur die Maske muss jetzt auch währenden der Vorstellung getragen werden.

Denn problematisch wären nicht nur die Tests geworden, sondern auch die Frage, die sich Zuschauer dann hätten zwangsläufig stellen müssen: Sind in meiner Vorstellung nun mehr als 50 Personen anwesend oder nicht? So abwegig, wie es möglicherweise scheint, ist diese Frage nämlich nicht. Denn obwohl das Theater derzeit nur rund 200 Besucher einlassen darf, wird diese Zahl aktuell bei (zu) vielen Aufführungen nicht annähernd erreicht.

Der Spielplan macht Hoffnung

Und das hat nicht nur mit einem verunsicherten Publikum und den Corona-Regeln zu tun, sondern auch mit dem Spielplan. Wer sich in dieser schwierigen Zeit mit all ihren Problemen aufrafft, ins Theater zu gehen, der möchte den Alltag hinter sich lassen, abschalten. Diesem Wunsch entspricht das Angebot ganz offensichtlich nicht in erforderlichem Maße.

Der Spielplan fürs zweite Halbjahr macht zumindest in Teilen Hoffnung auf mehr Resonanz, auf mehr Publikum.

Von Ellen Paul