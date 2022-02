Die Zeiten zu Beginn der Pandemie, als die Zahl der an Corona Verstorbenen in den Pflegeheimen in die Höhe schnellte, sind glücklicherweise vorbei. Umso unverständlicher ist, dass viele Heimbewohner im Altenburger Land immer noch massive Einschränkungen in ihrer letzten Lebensphase ertragen müssen, kommentiert OVZ-Redakteur Kay Würker.