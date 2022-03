Altenburg

Zweieinhalb Tage lange war Altenburg wieder Residenzstadt, jetzt ist der hohe Besuch in Form des Bundespräsidenten wieder weg. Gekommen ist er auch, um ein Zeichen zu setzen für die lokale Politik, die sich immer öfter auch Bedrohungsszenarien ausgesetzt sieht und erhofft haben sich auch viele andere etwas. Doch hauptsächlich blieb es bei Gesprächen über den Status quo in der Region. Nette Worte hatte Frank-Walter Steinmeier viele, Begeisterung für die Altenburger und die Stadt ebenfalls. Schöne Bilder gehen raus in die Welt. Und doch entsteht nach all dem Bohei die Frage: Was bleibt wirklich vom Besuch des Bundespräsidenten in der Skatstadt?

Die Region hat Potenzial

Klar ist, der Besuch hat das Selbstbewusstsein gestärkt. Die Premiere der Ortszeit, der Antritt seiner zweiten Amtszeit – und das alles in Altenburg, welches sich auch gerne mal abgehängt sieht in der thüringischen Randlage. Die Stadt hat durchaus ihre guten Seiten, die Region Potenzial. Doch es liegt auch nicht in den Händen des Bundespräsidenten, dieses Potenzial zu gestalten und auszubauen, sondern in den Händen der Menschen von hier. Da bleibt zu wünschen, dass sich die Motivation von zwei Tagen Residenzstadt, die positive Bestätigung auf nationaler Ebene und die Ideen aus den Gesprächen weitertragen. Dafür sorgen müssen aber letztlich die Menschen hier und die verantwortliche Politik.

Von Vanessa Gregor