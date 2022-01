Altenburg

Es ist zugegebenermaßen ein komisches Gefühl, uneingeschränkt Freude zu empfinden, wenn es um den Baustart für ein Hospiz geht. Denn Karsten Stüber hat es als Vertreter des künftigen Betreibers zur Pressekonferenz nicht verklausuliert, sondern ganz offen ausgesprochen: Hier wird gestorben. Wenn es später soweit ist, werden die Autos der Bestattungsunternehmen deshalb auch nicht verschämt zum Hintereingang fahren, sondern vorn stehen.

Ja, wer in ein Hospiz kommt, weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und dennoch sollte es nicht nur den Angehörigen, sondern auch der Gesellschaft wichtig sein, dass jeder Mensch diesen allerletzten Lebensabschnitt in Würde und Geborgenheit verbringen kann. Doch manche schwere Krankheit macht es unmöglich, dies in der gewohnten heimischen Umgebung zu tun. Dann braucht es ein Hospiz.

Auch Grund, um Verein Hochachtung zu zollen

Insofern ist es tatsächlich ein Grund zur Freude, dass Altenburg nun endlich eine solche Einrichtung zur Sterbebegleitung erhält. Und es ist ein Grund, Ursula Zippel und ihrem Verein Hochachtung zu zollen, 13 Jahre lang darum gekämpft und nicht aufgegeben zu haben. Selbst dann nicht, als die von ihnen gewonnenen Sponsoren so langsam, aber sicher ungeduldig wurden. 200 000 Euro – das ist eine überaus bemerkenswerte Summe. Es wird Zeit, dass sie nicht mehr nur auf einem Konto liegt.

Von Ellen Paul