Altenburg

Die Altenburger Händlerschaft ist dieser Tage durch den überraschenden Rückzug der neuen Citymanagerin mal wieder ins Gerede gekommen. Bemängelt wird zu wenig Eigeninitiative, zu wenig Interesse an besserer, gemeinsamer Vermarktung und Außenwirkung. Das macht die durch zunehmenden Leerstand, Adler-Aus und die Folgen der Corona-Einschränkungen ohnehin angespannte Situation alles andere als leichter. Geredet wird in diesem Zusammenhang aber fast ausschließlich über Geschäfte im inneren Kreis: auf dem Markt, Korn- und Topfmarkt, in der Baderei, allenfalls noch in den angrenzenden Straßen oder Gassen. Doch zur Altenburger Händlerschaft gehören weit mehr.

Da sind beispielsweise Expert-Jäger und Möbel-Boss in der Leipziger Straße, da sind das jetzt unter Jysk firmierende Dänische Bettenhaus und „Sport Katze“ in Südost, und da ist last but not least das Bahnhofcenter. Gerade letzteres zeigt, dass man nicht per se schwarzmalen muss, wenn es um Handel und Wandel in der Skatstadt geht. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die hier in den zurückliegenden vier Jahren geschrieben wurde.

Erfolg nur möglich durch Bereitschaft beider Seiten

Möglich wurde sie durch den unbedingten Willen des Eigentümers ist, sein Projekt zum Erfolg zu führen, dabei die Wünsche potenzieller Mieter zu berücksichtigen und nicht zuletzt die Bereitschaft beider (!), Geld in die Hand zu nehmen. Von nichts kommt nichts.

Die Stadtverwaltung hingegen, der allzu oft für Leerstand wie etwa im schockierend trostlosen Osterland-Center der Schwarze Peter zugeschoben wird, kann bestenfalls unterstützen, Hürden beiseite räumen oder – wie jüngst im Bahnhofcenter geschehen – mit einem OB-Besuch Anerkennung zollen.

Von Ellen Paul