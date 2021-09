Schmölln

Was am Donnerstag im Schmöllner Stadtrat vorgestellt wurde, ist der einzig richtige Weg für die Zukunft, hier geht es nicht um Straßenbau, um die Anweisung von städtischen Maßnahmen, sondern um die Stadt an sich und wie es weitergeht mit ihr. Es geht darum, dass in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren die Menschen weiter in der Region bleiben wollen und nicht abgehängt werden von größeren Orten, die einfach „cooler“ sind oder mehr Möglichkeiten bieten. Unbekannt ist ja nicht, dass gerade junge Menschen wegziehen aus dem Altenburger Land, weil sie jetzt schon so empfinden.

Strahlkraft aus der Region hinaus

Natürlich ist alles noch sehr grob in seinen Ideen, „Projektskizze“ daher das richtige Wort, aber es ist ein Ansatz in Sachen Strukturwandel. Dass in Schmölln was möglich ist, klar. Aber mit Aushängeschildern wie dem Tatami und deren Strahlkraft über die Region hinaus, ist es gut, dass der Stadtrat auch die Möglichkeit ergriffen hat, zumindest mit in den Auswahltopf zu kommen. Da ist nicht nur das Ende der Kohle, sondern die sich stetig verändernde Arbeitswelt. Seit Corona ist Homeoffice eine Option für viele. Mobiles Arbeiten und Flexibilität sind gewünscht – man müsste dann also gar nicht unbedingt nach Leipzig oder Jena fahren, sondern könnte eines Tages im „El Botón“ arbeiten. Gut, am Namen lässt sich vielleicht noch drehen. An den Visionen davon allerdings sollte festgehalten werden.

Von Vanessa Gregor