Altenburg

Früher waren es die grünen Spinner, heute werden die Naturschützer immer öfter um Rat gefragt. Dieser Satz von Torsten Pröhl sollte nicht so schnell verhallen. Vielleicht sollte man solchen Leuten auch öfter genauer zuhören. Denn das anhaltende Artensterben und der Raubbau an der Natur, vor dem sie warnen, spielt sich nicht ganz weit weg ab. Es findet gleich vor unserer Haustür statt, sogar im eigenen Garten, an den Straßen und Feldern, wo viele jeden Tag entlangfahren. Es brennt sich eben nicht so scharf ins Bewusstsein wie Bilder von abgeholzten Regenwäldern und toten Elefanten.

Und weil der Verfall der Vielfalt vor unserer Nase abläuft, kann ihn jeder sehen. Zum Beispiel beim Wohlbehagen vieler Autofahrer, wenn die Straßen- und Feldränder schön sauber sind und oft abgemäht werden. Die Kehrseite dieser Gründlichkeit allerdings ist der Tod von Jungvögeln und Larven, der fortgesetzte Verlust von Brutplätzen und von Nahrung für Insekten, die anschließende Reduzierung von Pflanzenarten.

Im Garten nicht mal alles wegsensen

Das Gleiche geschieht übrigens auch im eigenen Garten, wo der stets ordentlich abgemähte Rasen große Zufriedenheit auslöst, dies Tieren und Pflanzen aber gar nicht bekommt. Warum sollte also ab kommendem Frühjahr nicht jeder einen satten Streifen bis zum Sommer stehenlassen, ehe er sich abends am Fernseher über die Gefährdung des Amur-Tigers in Asien aufregt? Und was hindert Straßenmeister, den Straßenrand nicht ganz so breit und nicht ganz so oft abzumähen und dabei sogar noch Geld zu sparen?

Auch den Fans der Windkraft sollte bei aller Glückseligkeit über die noch abzuschaltenden Kohlekraftwerke klar sein, dass die immer größer werdenden Windmühlen den Tod vieler Tiere bringen – und mehr davon noch mehr Sterben. Wer solche Öko-Freunde darauf anspricht, erntet Staunen, mitunter Erschrecken und hört dann etwas von Abwägen und Kompromissen. Doch selbst eine solche zynische Heuchelei nützt nichts und kann auch kein Gewissen beruhigen: Den Preis der Windanlagen zahlt die Tierwelt mit ihrem Leben. Beitrag Seite 15

Von Jens Rosenkranz