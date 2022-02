Altenburg

Die 100-jährige Anneliese Sterzik hat viel erlebt. Sie wuchs in der Weimarer Republik auf, durchlitt Nazi-Deutschland, überlebte den Krieg, musste sich in der DDR behaupten, ehe sie ihren Lebensabend in einem vierten Gesellschaftssystem genoss. Sie hat Schönes erlebt und bestimmt auch viel Bitterkeit und Not. Doch selbst unter den schlimmsten Widrigkeiten hat sich Frau Sterzik niemals träumen lassen, an ihrem 100. Geburtstag eingesperrt zu werden, ohne Krieg und ohne Strafe, nur weil Leute diese Hygiene-Regel weitab von Recht und Gesetz mal eben so beschlossen haben.

Haarsträubender Unterschied

Wie ihr geht es vielen alten Menschen im Altenburger Land. Andere haben Glück und dürfen raus aus ihrer Seniorenresidenz, selbst wenn es dort einen Ausbruch gibt. Schon dieser Unterschied ist haarsträubend. Für die einen ist diese Willkür schlimm. Schlimmer ist, dass die Gesellschaft wegsieht und schweigt, dass die Behörden diesen illegalen Freiheitsentzug dulden, obwohl es klare Regeln für Senioreneinrichtungen gibt: „Bei Versagen eines Ausgangswunsches von Bewohnerinnen und Bewohnern ohne richterliche Anordnung liegt eine freiheitsentziehende Maßnahme vor. Dieser Grundsatz gilt auch im Fall eines Ausbruchsgeschehens in der Einrichtung.“

Behörden drücken ein Auge zu

Warum also schreitet der Staat nicht ein, wenn gegen diese Vorschriften in mehreren Einrichtungen verstoßen wird? Weil man sich so schön an die Beschneidung grundlegender Freiheitsrechte gewöhnt hat, das Durchregieren leichter fällt? Weil eh keiner gegen Regeln aufmuckt, will er nicht Gefahr laufen, ein Schwurbler zu sein? Oder drücken die Behörden gern ein Auge zu, weil bei einem Ausbruch so besser Leben geschützt werden kann? Das darf kein Argument sein, nicht auf Dauer und schon gar nicht für die Zukunft. Der Schutz alter Menschen muss so funktionieren, ohne dass man sie einsperrt.

Von Jens Rosenkranz