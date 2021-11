Meuselwitz

Meuselwitz hat gewählt. Einer der beiden Stichwahl-Kandidaten wird in 14 Tagen als neuer Bürgermeister der drittgrößten Stadt des Landkreises ein schweres Erbe antreten. Eigentlich hätte auch Amtsinhaber Udo Pick am Sonntag auf dem Wahlzettel gestanden. Noch bis September hatte er das ausdrücklich in Erwägung gezogen. Schließlich waren die vergangenen sechs Jahre seine erste Amtszeit, und mit 49 wäre theoretisch noch mehr möglich gewesen. Indes: Seine Krankheit kam dazwischen. Sie hat ihn ausgebremst, ihm die Arbeit erschwert, über lange Phasen gar unmöglich gemacht. Zig Wegbegleiter haben es miterlebt.

Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Das persönliche Schicksal des Udo Pick ist ein tragisches. Es gibt in Deutschland eine Viertelmillion Multiple-Sklerose-Erkrankte – auch Politikerinnen wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Viele haben das Glück im Unglück, trotz MS einen weitgehend selbstbestimmten Alltag führen zu können. Doch MS ist eine Krankheit mit tausend Gesichtern, der Verlauf von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Udo Pick hatte weniger Glück: Die Folgen der Multiplen Sklerose haben ihn zig Monate seiner Amtszeit, über Jahre hinweg, arbeitsunfähig gemacht. Als Patient und Privatperson hat er richtig gehandelt: Es hilft, mit selbsterklärtem Optimismus Unzulänglichkeiten auszublenden, um der Krankheit die Stirn zu bieten. Als Amtsinhaber allerdings hätte Udo Pick längst die Reißleine müssen. Unabhängig von Versorgungsbezügen.

Meuselwitz braucht einen präsenten Rathaus-Chef

Es darf das Schicksal eines einzelnen nicht zugleich das Los einer ganzen Stadt bestimmen. Die langwierige Abwesenheit des Bürgermeisters – und damit wichtigsten Entscheiders, Pulsgebers, Fürsprechers, Zukunftsgestalters – hat erheblich zur Lähmung der Stadtentwicklung beigetragen. Dabei braucht gerade das finanziell klamme Meuselwitz dringend einen energiegeladenen, kreativen und vor allem präsenten Chef im Rathaus, der aus den wenigen Möglichkeiten das Meiste herausholt.

Die Bürgermeisterwahl, daran besteht kein Zweifel, hätte schon sehr viel eher erfolgen müssen. Wer auch immer in zwei Wochen die Stichwahl gewinnt, er wird viel aufzuholen haben.

Von Kay Würker