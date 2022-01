Altenburg

Und wieder eine Stadtbild prägende Immobilie in Altenburg, die leer steht. Noch dazu in prominenter Lage am Fuße des Schlosses, nur ein paar Schritte vom Theater entfernt. Es sind diese verwaisten Zeitzeugen einstiger Geschäftigkeit, die den Verlust von Einrichtungen und Betrieben erst recht nachhaltig traurig machen.

Als ob es nicht schon bedauerlich genug wäre, dass Fixpunkte gesellschaftlichen Lebens plötzlich verschwinden, macht nun auch noch zu schaffen, was von diesen Punkten bleibt: funktionslose Hüllen. Sie eignen sich im Bestfall für nostalgische Schwärmerei, sind jedoch in der Regel eher ein trostloser Schauplatz fortschreitenden Verfalls. Im Altenburger Land harren einige solcher Objekte an den Straßenrändern – ob nun frühere Gaststätten oder Hotels wie der Europäische Hof in Altenburg, stillgelegte Fabriken und Industriebauten oder ausgediente Verkaufsstellen, vom alten Dorfkonsum bis zur Adler-Modemarkt-Filiale.

Beleben statt nur besitzen

Das Altenburger Hauptpostgebäude dürfte ein weiteres Beispiel in dieser Reihe werden. Vielleicht werden Passanten sich streiten, ob man es abreißen oder erhalten sollte. Ziemlich sicher aber wird sich nichts tun, wenn der private Eigentümer nicht handelt. Die Stadtverwaltung kündigt Gespräche mit dem Eigner an – definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Doch ohne passendes Konzept und den Willen, die Immobilie zu beleben statt nur zu besitzen, bleibt die Hoffnung klein, dass am Keplerplatz mal wieder die Post abgeht.

Von Kay Würker