Schmölln/Altenburg

Man liest es und greift sich unweigerlich an den Kopf: Da stehen Leute sieben Stunden bei Wind und Wetter in der Warteschlange, um sich impfen zu lassen. Geduldig, klaglos, hoffnungsvoll, dass sie bald an die Reihe kommen. Das ist beachtlich. Es zeigt, wie groß der Wunsch vieler ist, endlich oder wieder einen Schutz zu erhalten. Zugleich lässt sich dieses duldsame Ausharren als Respekt gegenüber denen deuten, die das Schmöllner Impfzentrum am Laufen halten. Vielleicht ist es sogar ein Ausdruck von Verständnis, dass die Ausführenden nicht alles glattbügeln können, was die Entscheidenden verbockt haben.

Verständnis verspielt

Doch dieses Verständnis wurde spätestens jetzt verspielt. Als ob die Zumutungen für die impfwillige Bevölkerung im Altenburger Land nicht schon groß genug wären, wird in 20 Tagen nun auch noch die einzige Impfstelle im Landkreis dichtgemacht. Weil das Personal andernorts gebraucht wird. Damit wird der Landkreis einmal mehr von höherer Ebene düpiert. Und von Gegenwehr aus dem Landratsamt ist bislang nichts zu vernehmen.

Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Impfwilligen, die noch warten müssen. Und macht es noch schwerer, Unentschlossene von der Spritze zu überzeugen. Als nächstes wird nun der Ansturm auf die Kinderärzte wachsen.

Von Kay Würker