Da sage noch einer, es gebe sie nicht in den Zeiten von Corona, Inflation und vor allem Ukraine-Krieg, die wirklich guten Nachrichten. Die Wohnungsgenossenschaft in Altenburg zumindest hat eine zu verkünden. Wer in diesen Tagen einen Rundgang durch das neue Brockhaus Carré macht, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. So schön ist das kleine, aber feine Wohngebiet geworden. Und ehrlich gesagt: so perfekt. Bei einer Besichtigung, bevor die Mieter von ihrem neuen Zuhause Besitz ergreifen, präsentiert sich innen wie außen alles tipptopp. Wer hier rechtzeitig reservierte und nun den Mietvertrag in der Tasche hat, darf sich Glückspilz nennen.

Zwei Schandflecke weniger

Einmal mehr zeigt sich: Wo auch immer die AWG Neues baut, stehen die Interessenten Schlange. Sei es auf dem Sperlingsberg oder in der Teichstraße, bei der es für 50 Wohnungen sage und schreibe 250 Voranmeldungen gab. Nun also das Mammutvorhaben Lerchenberg, wo schon im ersten Abschnitt die beiden unschönen Flachbauten in der Brockhausstraße abgerissen wurden. Einst als HO-Verkaufsstellen für Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Gemüse sowie Lebensmittel gut frequentiert, standen die Gebäude nach der Wende lange leer. Nun hat es nicht nur zehn attraktive Wohnungen in einem beliebten Wohngebiet mehr, sondern zugleich zwei Schandflecke weniger.

Schön sah es auch auf dem seit 30 Jahren brachliegenden Areal der ehemaligen Gärtnerei Mahn schon lange nicht mehr aus. Jetzt ziert das Gelände ein bis dato in dieser Form einmaliges Wohngebiet. Stadtvillen und Einfamilienhäuser im Bungalowstil zur Vermietung ist dabei ein neuer und interessanter Ansatz, denn verkaufen will die AWG nicht. Die in Summe 64 neuen sollen dem aktuell 3500 Wohnungen umfassenden Bestand etwas ganz Besonderes hinzufügen. Das macht es zweifellos.

Von Ellen Paul