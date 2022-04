Altenburg

Die Altenburger Innenstadthändler haben von der Diskussionsrunde über die Konkurrenz im Internet entweder nichts gewusst oder hatten kein Interesse. Wie dem auch sei: Sie haben nicht wirklich etwas verpasst.

Der Abend vermittelte eher den Eindruck, dass der Europaabgeordnete der Linken in der Provinz mal über seine Arbeit in Brüssel berichten wollte. So löblich es ist, Internet-Riesen wie Amazon endlich Steuern zahlen zu lassen, so wenig ist klar, ob selbige dann bei den Kommunen landen würden. Irgendeinen Rat, eine hilfreiche Idee jedenfalls hatte Martin Schirdewan nicht im Gepäck, obwohl die Verödung der Innenstädte nachweislich kein allein deutsches und gleich gar kein Altenburger Problem ist, sondern ein europäisches. Da durfte man deutlich mehr erwarten.

Es bleibt also dabei: Die hiesigen Händler müssen sich mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen – so sie sich denn überhaupt in einem solchen wähnen. Denn bislang gibt es keine belastbaren Informationen über die aktuelle Situation der Altenburger Geschäftsleute, über Umsatzeinbußen oder gar Mitarbeiterentlassungen.

Viele Diskussionen im Sand verlaufen

Den von ihren Vertretern gemachten Vorschlägen, um Kunden (zurück) zu gewinnen, haftet allerdings einige Patina an. Das Thema längerer oder zumindest einheitlicher Öffnungszeiten wurde in der Vergangenheit wieder und wieder diskutiert, mitunter sogar in Angriff genommen, um dann wieder und wieder zu versanden. Für ein Kaufhaus Innenstadt braucht niemand nach Lüneburg zu schauen, denn ein solches hatten die Altenburger auch schon auf der Agenda. Nur ist daraus ebenso wenig etwas geworden wie aus dem vollmundig angekündigten gemeinsamen werbewirksamen und benutzerfreundlichen Internetauftritt. Und: Warum soll man einen Wochenmarkt am Samstag, der diesen Namen schon lange nicht mehr verdient, um zwei Stunden verlängern?

Dass es nun nach langer kontroverser Debatte doch eine Einkaufsnacht gibt, ist zumindest ein Anfang nach schwieriger Corona-Zeit. Den sollte man nicht kleinreden – und möglichst schnell die auf den Plakaten angegebene Internet-Adresse (www.skatstadtshopping.de) auch freischalten.

Von Ellen Paul