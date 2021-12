Altenburg

Unnötige Warterei im Altenburger Einwohnermeldeamt müsste seit dieser Woche eigentlich der Vergangenheit angehören. Mit dem Umzug der städtischen Behörde vom Johannisgraben auf den Kornmarkt wurde nicht nur Barrierefreiheit geschaffen, sondern auch ein digitales Anmelde-System in Betrieb genommen. Es regelt den Strom der Besucher durch die Vergabe von Nummern. Über Monitore im Wartebereich wird angezeigt, wer als Nächster die jeweilige Amtsstube betreten darf.

Wenn ich also bei der Anmeldung mit einer relativ hohen Ziffer bedacht werde, die mir so gar nicht zusagt, weil ich meine Zeit nicht mit Herumsitzen vertun will – könnte ich ab sofort auch auf einen kleinen Einkauf in die Innenstadt springen. Die Geschäfte liegen ja jetzt praktisch um die Ecke. Auf diese Weise kann ich kleine Dinge zwischendurch erledigen und nebenher die skatstädtische Wirtschaft ankurbeln. In der Behörde kann sich keiner vordrängeln. Ich habe ja mein Zettelchen mit der Nummer. Es fragt sich nur, wie lange die Besucher vor mir in der Meldestelle verweilen. Ich sollte also genau wissen, was ich einkaufen will.

Von Dana Weber