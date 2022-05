Bohra

Was die Elterninitiative in Bohra in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, kann mit Fug und Recht als Erfolgsstory bezeichnet werden. Innerhalb von Wochen sammeln einige Engagierte genug Mittel ein, um den örtlichen Spielplatz nicht nur ein wenig, sondern grundlegend auf Vordermann zu bringen. Eine Geschichte, die Respekt verdient – und die zeigt, was auch auf dem vermeintlich platten Land möglich ist, wenn man ein festes Ziel vor Augen hat.

Paradebeispiel für gelebten Zusammenhalt

Denn natürlich wäre es einfach, nun mit dem Finger auf die Stadtverwaltung zu zeigen, die nicht in der Lage war, den Spielplatz komplett aus eigener Tasche aufzumöbeln – zumindest zunächst nicht. Dabei zeigt der Erfolg der Elterninitiative weniger ein vermeintliches Verwaltungsversagen als viel mehr ein Paradebeispiel für gelebten Zusammenhalt im ländlichen Bereich.

Statt einfach aufzustecken, wurden in Bohra die Ärmel hochgekrempelt und wurde mit Leidenschaft für die eigene Sache getrommelt. Dass man damit im Ort derartigen Anklang fand, ist keine Selbstverständlichkeit, wie die Organisatoren selbst zu Recht angesichts der Altersstruktur betonen. Umso schöner, dass die Unterstützung ganz offenkundig auf einem breiten Fundament fußt.

Anpacken, um den Heimatort schöner zu machen

Damit reiht sich Bohra ein in eine ganze Liste an Dorfgemeinschaften, die über die Jahre selbst angepackt haben, um ihren Heimatort schöner zu machen, oder die dies regelmäßig tun, um gemeinsam ein Fest oder eine andere Veranstaltung über die Bühne zu bekommen, sich selbst und gemeinsam mit anderen feiern. Dass es so etwas in Zeiten wie diesen nach wie vor gibt – auch wenn man vielleicht mitunter etwas genauer hinschauen muss, um es zu erkennen –, tut gut. Und davor kann und sollte man durchaus einmal den Hut ziehen.

Von Bastian Fischer