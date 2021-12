Altenburg

Einfach nur unterrichten, wie es sich Jana Soeffing wünscht – es klingt so simpel und ist doch so schwierig in Coronazeiten. Weil es offenbar Menschen gibt, die ihre persönliche Aversion gegen den Piks dazu verleitet, abscheuliche Gerüchte in die Welt zu setzen und dabei auch nicht vor fingierten Todesnachrichten zurückschrecken. Als Sprachnachricht verbreitet, weil die eine noch emotionalere Wirkung beim Empfänger erzeugen, als es ein Anti-Impftext könnte.

Statt froh darüber zu sein, dass die Schulen trotz vierter Welle noch relativ normal Präsenzunterricht anbieten können und die alltäglichen Bemühungen der Lehrkräfte zu honorieren, werden anonym Horrorszenarien ausgeschmückt und der Tod eines Kindes heraufbeschworen. Es wird auf perfide Weise einer Schulleitung unterstellt, dass sie nur so tut, als würde es laufen, während tatsächlich alles den Bach runtergehe.

Auch falsche Gerüchte schüren Zweifel

Das Schlimme an Gerüchten wie diesem, mit denen wahrscheinlich nicht nur die Reichenbachschule zu kämpfen hat: So haltlos und an den Haaren herbeigezogen sie auch sein mögen, sie schüren trotzdem Zweifel. Es könnte ja doch etwas dran sein. Als zweifache Mutter freue ich mich über jeden Tag, an dem mein Sohn in die Schule gehen kann. An dem wir trotz Corona einen geregelten Alltag haben, nicht in Quarantäne müssen und alle abends gesund am Abendbrottisch sitzen. Entschuldigen Sie die drastische Wortwahl, aber das, was diese feigen Köche der Gerüchteküche fabrizieren, finde ich einfach nur zum Kotzen.

Von Maike Steuer