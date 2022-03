Altenburg

Fasten Sie in diesem Jahr etwas? Alkohol, Zigaretten, Schokolade? An mir ist die Karnevalszeit in diesem Jahr ehrlich gesagt so vorbei gehuscht, dass mich der Aschermittwoch kalt erwischt hat und ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht hatte, worauf ich in diesem Jahr denn gerne 40 Tage lang verzichten würde. Und Hand aufs Herz: Beim momentanen Zeitgeschehen, nach zwei Jahren Pandemie und einer konstanten Flut schrecklichster Bilder aus der Ukraine steht mir der Kopf so ganz woanders, als dass ich auch noch den Süßkram aus meinem Küchenregal verbannen wollen würde.

Bewusster konsumieren

Ute Rochner, die „Fasten to go“ in Altenburg-Nord organisiert, hat jedoch bei einer Sache Recht: Man muss nicht immer Genussmittel fasten. Und auch wenn die erste Woche Fastenzeit schon vergangen ist, werde ich versuchen, die restliche Zeit bis Ostern meinen Nachrichtenkonsum zu verändern: Natürlich werde ich ihn nicht komplett einstellen, aber dennoch versuchen, weniger „Doomscrolling“ zu betreiben und mir bewusster Zeiten setzen, in denen ich die bisweilen überwältigenden News lese oder höre. Balance finden, darum geht es doch.

Von Katharina Stork