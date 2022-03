Altenburg

Erinnern Sie sich noch an den Anfang dieser unsäglichen Pandemie? Viele Menschen im Altenburger Land waren nicht bereit, sich in irgendeiner Form einzuschränken, haben die mitunter drastischen Maßnahmen wie den ersten Lockdown einfach nicht nachvollziehen können. Der Grund: Kaum einer kannte einen, der infiziert war. Ja, man kannte nicht mal einen, der einen kannte, der Corona hatte. Und jetzt? Jetzt grenzt es schon an einen kleinen Lotterie-Gewinn jemanden zu kennen, der gerade nicht das Virus in sich trägt.

Eine Inzidenz, die sich seit Tagen im Landkreis um die 2600 eingepegelt hat. Hunderte neuer Infektionen Tag für Tag. Das hiesige Klinikum füllt sich wieder zusehends, auch wenn es „nur“ die Normal- und glücklicherweise nicht die Intensivstation ist. Unternehmen müssen sehen, wie sie ohne die reihenweise ausfallenden Mitarbeitern klarkommen. Ein Theater, das von sich aus die Reißleine zieht und vorübergehend schließt, obwohl es nichts mehr herbeisehnte, als wieder vor Publikum zu spielen.

Und doch wird all dies achselzuckend, beinahe selbstverständlich hingenommen. Seit Wochen herrscht bei vielen eher Vorfreude auf den „Freedom Day“ (ein weiterer völlig überflüssiger Anglizismus übrigens, derer es in der Pandemie bekanntlich viel zu viele gab). Nun ist der Freiheitstag allerdings in vielen Bundesländern erst einmal gestrichen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mit zweiwöchiger Verspätung fallen dann auch im Altenburger Land die Masken, also die Mehrheit aller Corona-Maßnahmen weg. Mit welchen Konsequenzen bleibt abzuwarten. Es kommt vermutlich darauf an, wie es um die vielzitierte Eigenverantwortung tatsächlich bestellt ist. Beitrag Seite 18

Von Ellen Paul