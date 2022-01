Altenburg

Die Mitstreiter des Futura Vereins Altenburg fragen sich berechtigt, ob ihr Engagement für integrative Flüchtlingsarbeit von der Politik überhaupt gewollt ist. Denn wenn der Freistaat die geplanten drastischen Einsparungen bei der Integrationsarbeit 2022 wirklich umsetzt, steht der gemeinnützige Verein über kurz oder lang vor dem Aus.

Das alle Jahre wiederkehrende Prozedere der Projektbeantragung, die Abhängigkeit von Landesmitteln und die Ungewissheit, ob auch im Folgejahr weitergearbeitet werden kann, ist so schon zermürbend und nicht förderlich für die Arbeit des Vereines. Jetzt steht die gesamte Existenz des Integrationsbündnisses auf dem Spiel. Geschieht kein finanzielles Wunder, welches die fehlenden 37000 Euro für kommendes Jahr aus dem Hut zaubert, dann hat es das soziale Engagement des Futura Vereins die längste Zeit gegeben.

Den Machtspielen des Landtages beziehungsweise der Landesregierung würde damit dringend notwendige Integrationsarbeit zum Opfer fallen, die zukunftsweisend ist, weil sie das Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Altenburger Land verbessern will. Die Politik steht hier in der Verantwortung und muss sich fragen lassen, welchen Stellenwert sie Flüchtlingssozialarbeit und Integration beimisst. Der Futura Verein stemmt sich tapfer gegen die politische Geringschätzung. Wie lange seine Mitstreiter das durchhalten können, ist ungewiss. Viel Einsatzbereitschaft außerhalb üblicher Arbeitszeiten steckt hinter der Arbeit von Futura. Da wird nicht auf die Uhr geschaut, wenn es darum geht, das Miteinander voranzubringen. Auch darüber sollten die Verantwortlichen in Erfurt mal nachdenken.

Von Dana Weber