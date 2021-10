Altenburg

Die Gemeinde Lödla und der Abwasser-Zweckverband versenken – im positiven Sinne – gemeinsam wieder Millionen in den Straßen von Rödigen und Oberlödla. Fördermitteln sei Dank kann es weitergehen mit der Verbesserung der Lebensqualität in der 714-Seelen-Gemeinde. Manch einer fragt sicher, ob derart hohe Summen gerechtfertigt sind für ein kleines Dorf? Derartigen Skeptikern sei gesagt: Sie sind es unbedingt! Wenn dem Schrumpfen der Einwohnerzahl im Altenburger Land gegengesteuert werden soll, muss der ländliche Raum attraktiv und zukunftsfähig gestaltet werden. Wenn junge Familien aufs Dorf gelockt werden sollen, braucht es eben nicht nur Kindergärten, Schulen und schnelles Internet, sondern erst einmal intakte Straßen. Bestes Beispiel ist der noch unsanierte Teil des Rödiger Dorfringes, auf dessen abschüssigem Pflaster sich Radfahrer leicht den Hals brechen können.

Auch nicht zu vergessen sind die teilweise überalterten Abwasserleitungen – mitunter Resultate diverser Subbotnik-Einsätze zu tiefsten DDR-Zeiten. Damals wurde verständlicherweise verbaut, was zu organisieren war. Und das war nicht viel. Da mussten Abwasserleitungen auch mal aus PVC-Rohr, Ton und Beton zusammengestückelt werden. Letzterer hält allerdings bestimmten menschlichen Verdauungsendprodukten nicht ewig stand. Auch deshalb wird jetzt in Lödla nachgebessert für Gegenwart und Zukunft.

Selbstverständlich muss dafür viel Geld in die Hand genommen werden. Es ist gut angelegtes Geld. Das Altenburger Land mit seinen vielen kleinen Dörfern ist viel zu schön und lebenswert, um ein Schrumpfen der Einwohnerzahl einfach nur hinzunehmen. In Lödla hat sich die Anzahl der Bewohner in den vergangenen Jahren schon ein kleines bisschen erhöht.

Von Dana Weber