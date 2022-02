Altenburg

Es war so klar. Und doch geht es mir gewaltig gegen den Strich, dass wieder eine Liegenschaft im Altenburger Stadtgebiet dem Verfall preisgegeben wird, weil der Preis, den sie kosten würde, künstlich hochgeschraubt wird. Mal wieder. Freie Marktwirtschaft hin oder her, am Ende gibt es bei dieser Art von Immobilienpoker nur Verlierer. Der Privatmensch, der mit viel Enthusiasmus und Engagement wieder Leben in die Bude bringen würde, schaut frustriert in die Röhre. Die Immobilienspekulanten sitzen’s einfach aus und nehmen eine weitere Karteileiche in Kauf, während das Gebäude bröckelt, statt eine Chance zu erhalten. Das ist nicht fair.

Verlorene Orte machen traurig

Mich macht der Anblick dieser verlorenen Orte traurig, weil ich genug Leute kenne, die sich freuen würden, wenn sie sich eines solchen Objektes annehmen dürften. Es ist doch paradox: Einerseits reden sich alle die Köpfe heiß über den hohen Leerstand am Markt und fordern mehr Belebung der Innenstadt, andererseits scheitern ambitionierte Privatleute immer wieder an den Praktiken der versierten Immobiliensammler dieser Welt, die überall sitzen, nur nicht in Altenburg.

Die „Alte Gärtnerei“ ist dafür das jüngste eindrucksvolle Beispiel. Fast möchte ich den Aussagen der Lichtensteiner Immobilienverwalterin glauben, die von echten Interessenten spricht. Weil ich mir wünsche, dass tatsächlich wieder Leben im alten Gebäude einzieht.

Von Maike Steuer