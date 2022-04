Schmölln

Erste Impfung, zweite Impfung, Booster und nun bei manchen schon der nächste. Ergänzend dazu sind die Coronainfektionszahlen weiter hoch. Heißt, noch immer brauchen Menschen eine Impfung, denn das Impfen schützt in vielen Fällen vor schweren Erkrankungen. Dennoch werden stetig mehr Impfzentren und Impfstellen geschlossen. Auch Schmölln ist bald soweit. Doch: Diese Angebote sollte erhalten bleiben, denn die pandemische Aussicht auf den nächsten Herbst steht noch an und damit die Frage: Wird und wenn ja wie entwickelt sich die Infektionslage und das Virus?

Dass es in Schmölln ein einfach zugängliches, niedrigschwelliges Angebot gibt, ist daher eine gute Sache und sollte für die Menschen im Altenburger Land so bleiben. Das Team macht den Job gerne und geduldig, sorgt für Aufklärung und eben auch Schutz. Nur weil jetzt keine langen Schlangen mehr vor der Tür stehen und der Takt sich gelockert hat, sollte man nicht von der Möglichkeit und den Erhalt der Impfstelle ablassen. Die Schmöllner Impfstelle ist einfach zu erreichen, liegt in der Region und bietet den Vorteil der Spontaneität – das alles sind Dinge, die vielleicht zum Impfen animieren könnten. Ist sie erstmal zu, könnte es schwierig werden, sie bei Bedarf wieder aufzubauen. Denn noch ist das Coronavirus nicht verschwunden.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Vanessa Gregor