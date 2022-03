Altenburg

Das in Altenburgs Innenstadt geplante Modellprojekt „Hofhalten“ hört sich mehr als gut an. Schließlich sollen dadurch Hinterhöfe wiederhergestellt und öffentlich zugänglich werden, die derzeit brach liegen, in denen sich aber ungeahnte innerstädtische Idyllen und historische Schätze befinden. Zumal die (touristische) Erschließung der mittelalterlichen Stadtmauer, ehemals feudaler Gärten und Co. nach innen und außen wirken kann.

Identitätsstiftend, innovativ und zum Staunen schön

Nach innen, weil derlei Dinge für Altenburgerinnen und Altenburger identitätsstiftend sind und sich insbesondere die Älteren an ihre Jugend erinnern werden, als etwa das Martinsgässchen noch willkommene Abkürzung zum Markt war. Wie groß das Interesse daran ist, zeigte sich bereits beim Tag des offenen Denkmals 2013, als sich hier die Türen öffneten. Und nach außen, weil Gäste staunen werden, welch Schönheit und Flair sich hinter den Fassaden der dicht bebauten Innenstadt befinden.

Zudem ist der Ansatz, dies über Standortgemeinschaften aus Eigentümern, Behördenvertretern und einem breit gefächerten Expertenteam zu machen, vielversprechend und innovativ. Denn so haben zögernde Eigentümer gleich die passenden Ansprechpartner, die ihnen sagen können, was wann wie und zu welchem Preis machbar ist. Und der Weg für Rückfragen ist kurz und unkompliziert. Allein: Es muss werden und darf nicht – wie so oft in Altenburg – wieder nur eine Ankündigung bleiben.

Moderation entscheidet über Erfolg oder Misserfolg

Da das Geld dafür bereits gesichert ist, wird das Entscheidende für den Erfolg die Moderation des Vorhabens sein. Und die fordert angesichts durchaus unterschiedlicher Ausgangssituationen und Interessenlagen eine Menge Kompetenz und kommunikatives Fingerspitzengefühl. Dass der von der Stadt engagierte Quartiersmanager Gernot Lindemann über beides verfügt, hat er bereits bei der Sanierung des Gründerzeitviertels in Halle-Glaucha gezeigt.

Gelingt Ähnliches zunächst exemplarisch mit zwei, drei Höfen in der Johannisstraße, kann das Konzept auch andere Teile der Altenburger Altstadt voranbringen. Schließlich liegt die Leerstandsquote hier teils deutlich über dem Innenstadt-Schnitt von 50 Prozent. Geht es schief, wird es schwer. Denn allzu viele solcher Chancen wird es künftig nicht mehr geben.

Von Thomas Haegeler