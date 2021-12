Wenn eine Stadt Geld ausgibt und beispielsweise in Neubauten investiert, dauert es, bis die Bürger etwas davon haben. Das mag erst mal nicht so schön sein, auf Dauer jedoch macht gerade das eine Stadt zukunftsfähig, findet LVZ-Redakteurin Vanessa Gregor.

Geld, was beispielsweise wie in Altkirchen in Neubauten gesteckt wird, kommt über kurz oder lang auch den Bewohnern zu Gute. Quelle: Mario Jahn