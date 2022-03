Altenburg

Aus dem Entsetzen erwächst Entschlossenheit: Zig Menschen im Altenburger Land haben Hilfsaktionen gestartet, um die vom Krieg überrollten Ukrainerinnen und Ukrainer zu unterstützen. Manches läuft im familiären Rahmen, anderes ist größer angelegt. Gemeinsam haben all diese Aktivitäten, dass sie von Privatinitiativen getragen sind – sei es aus der Einwohnerschaft des Landkreises oder von lokalen Unternehmen. Das Altenburger Land bleibt nicht tatenlos, schon gar nicht teilnahmslos. Das nötigt Respekt ab.

Zum Engagement, das sich seit dem Wochenende entfaltet, zählt auch das Aufbegehren in Form von Mahnwache und Friedensgebet. Und das Solidarisieren in Gestalt der ukrainischen Farben auf gehissten Fahnen und angestrahlten Gebäuden. Diese Versammlungen und Aktionen mögen, für sich genommen, nichts Messbares bewirken. In der Summe jedoch sind sie ein politisches Gewicht. Das sollte in den nächsten Tagen noch größer werden.

Kriegsfolgen wären einschneidender als die Pandemie

Groß ist montags auch die Zahl der „Spaziergänger“ in Altenburg. Darunter so mancher, der Putins Machtgetöse beklatscht. Das wirft Fragen auf. Wer Deutschlands Corona-Regeln als unzulässigen Einschnitt in Freiheitsrechte empfindet, sollte allen Grund haben, nun erst recht auf die Straße zu gehen: nicht vordergründig gegen Corona-Maßnahmen, sondern gegen jede weitere Kriegstreiberei in der Ukraine und den Nachbarstaaten. Wird der Konflikt nicht beendet, werden die Einschnitte durch die Kriegsfolgen hierzulande weitaus schmerzhafter sein als der Lockdown in der Pandemie.

Von Kay Würker