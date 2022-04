Altenburg

Ständiger Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Jugendclubs, brachliegendes Vereinsleben und kaum Treffen mit Freunden: Die Corona-Pandemie hat Kindern und Jugendlichen auch im Altenburger Land enorm viel abverlangt.

Umso größer ist nun die Wut über die von der Landesregierung angedachten Kürzungen im Bereich der örtlichen Jugendförderung – soll doch nun gerade an jenen Stellen gespart werden, die nach zwei Jahren Corona umso dringender benötigt werden, gerade auch in sozialen Brennpunkten.

Kein massiver Schlag ins Kontor

Allerdings, das gehört ebenfalls zur Wahrheit: Ganz so massiv, wie nun mitunter kolportiert, dürfte der Schlag ins Kontor letztlich nicht ausfallen. Zwar sind zwei Millionen Euro an Einsparungen kein Pappenstiel. Über ganz Thüringen gerechnet relativiert sich die Summe allerdings schnell wieder. Zumal bislang noch nicht einmal feststeht, wie stark das Altenburger Land genau betroffen ist.

Fatales Signal an die Jugend

Viel schwerer wiegt dafür das Signal, das mit dieser Entscheidung gesendet wird. Denn ganz offenbar schafft es die Politik weiterhin nicht, die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft endlich gebührend in den Fokus zu nehmen. Stattdessen wird jene Gruppe, die in den vergangenen zwei Jahren mit am meisten auszuhalten hatte und sich mehrheitlich solidarisch zurücknahm, nun erneut gebeutelt. Dabei ist der Aufholbedarf hier am größten, hat die Pandemiepolitik durch Schließungen und ohne klare Linie doch viele wichtige Stützpfeiler für Kinder und Jugendliche bröckeln lassen oder gleich ganz weggerissen.

Entscheider müssen Fehler korrigieren

Im Ergebnis dürfte die Nachfrage nach Angeboten der Jugendhilfe inzwischen sogar noch gestiegen sein. Statt Streichungen wäre vielmehr eine Erhöhung der Mittel dringend geboten. Umso müßiger ist es, nun den politischen schwarzen Peter hin und her zu schieben. Die Entscheidungsträger in Erfurt haben es in der Hand, diesen Fehlgriff zu korrigieren. Es stünde ihnen gut zu Gesicht.

