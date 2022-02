Altenburg

Ohne das Engagement von Christian Repkewitz würde uns überaus Interessantes und Bemerkenswertes aus unserer regionalen Geschichte schlichtweg fehlen. Vor allem aber wäre so manch ergreifendes Schicksal von ehemaligen Einwohnern des Landkreises dem Vergessen anheimgefallen. Dabei gehört es wahrlich nicht zu den Selbstverständlichkeiten, dass ein junger Mann, damals Anfang 20, der gerade einen neuen Job in einer neuen Stadt angetreten hat, sich so intensiv mit deren Geschichte befasst. Konkret der Geschichte der Altenburger Juden.

In einer wahren Sisyphusarbeit hat der junge Heimatforscher in zwei Jahrzehnten in seiner Freizeit recherchiert, unzählige Stunden am PC oder in Archiven verbracht, die Ergebnisse in nunmehr fünf Büchern zusammengefasst und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er ist für sein Engagement mehrfach gewürdigt worden. Was dabei allerdings keine Rolle spielte: Weil Verlage bei Büchern in nur kleiner Auflage und für ein zahlenmäßig begrenztes Publikum verständlicherweise wenig Interesse zeigen, hat der Autor sie im Selbstverlag herausgeben und mit dem Verkauf die Ausgaben selten wirklich gedeckt.

Förderung verweigert – Idealist macht trotzdem weiter

Die Thüringer Staatskanzlei lehnt die erhoffte finanzielle Förderung des jüngsten Buchprojekts, noch dazu im Themenjahr „900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen“, dennoch ab. Einzelne Idealisten könnten nicht in den Genuss von Zuwendungen des Freistaats kommen. Eine Begründung, die sich wie eine Ohrfeige anfühlt und die Frage provoziert, was das Ehrenamt wert ist, abgesehen von schönen Sonntagsreden.

Zum Glück ist Christian Repkewitz tatsächlich ein Idealist – er macht weiter.

Von Ellen Paul