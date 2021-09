Altenburg

Mangelhaft durchführbares Homeschooling wegen miserabler Internetverbindung, fehlende Luftfilteranlagen, geschlossene Spielplätze: Es waren vor allem die Kinder, die in der Krisenbewältigung der Corona-Pandemie auf der Prioritätenliste weit nach unten gerutscht sind. Weil Kinder nämlich momentan noch kein Geld einbringen. Im Gegenteil: Kinder kosten Geld. Viel Geld, wenn man alleine monatliche Fixkosten wie Kita-Plätze durchrechnet. Aber wer in Kinder investiert, der investiert in die Zukunft. Finanziell, aber auch emotional. Conny und Sascha Sternitzky könnten so einige Punkte aufzählen im Altenburger Land und der Gesellschaft allgemein, an denen es kinderfreundlicher ginge.

Kinder stören? Oder stört unsere Sichtweise?

Ein nicht materieller, aber gefühliger Grund ist die Einstellung gegenüber Kindern im öffentlichen Raum: Ihnen wird oft durch unwirsches Verhalten, Zurechtweisung, erhobenen Zeigefinger vermittelt, sie würden „stören“. Denn Kinder sind laut, Kinder sind neugierig, Kinder sind überschwänglich. All das, was wir Erwachsenen uns mühsam abtrainiert haben. Wie schade. Denn Kinder sind vor allem auch leicht zu begeistern und gehen mit offenen Augen durch die Welt. Wenn wir fremde Kinder beim Einkaufen oder Essen gehen einmal als Begeisterungsfaktor und nicht als Störfaktor wahrnehmen und ihre Sicht einnehmen könnten, wären wir vielleicht auch mal wieder laut und überschwänglich. Wäre doch schön, oder?

Von Katharina Stork