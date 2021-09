Altenburg

Der Kreistag des Altenburger Landes hatte am Mittwoch keine Sternstunde, eher war es das Gegenteil. Das lag nicht daran, dass mit nur 33 Anwesenden gleich 13 Volksvertreter, inclusive drei Fraktionschefs, keine Lust oder Zeit hatten, das Volk zu vertreten. Dass der Auftritt zum Schaudern gereichte, lag an der Angst der meisten Räte, sich klar zu positionieren. Dass Linke, SPD und Grüne sich nicht zur absichtlich verkorksten Landtagsneuwahl erklären wollten, mag man noch verstehen. Denn das gebrochene Versprechen war und ist peinlich genug und hat die Glaubwürdigkeit der Politiker nachhaltig erschüttert.

Richtig weh tat aber, dass der Kreistag kein Votum zu einem möglichen Atommüll-Endlager abgegeben und damit keine Flagge gezeigt hat. Gründe genug hätte es gegeben, sieht man sich nur an, mit welchen Altlasten der Kreis bereits geschändet wurde. Uranabbau, Schadstoff-Deponie Wintersdorf, die Teerseen Rositz und das verseuchte Grundwasser in Schelditz reichen für Jahrhunderte.

Nicht überzeugende und bürokratische Argumenten

Warum also versteckten sich die meisten Räte hinter den schmalbrüstigen, nicht überzeugenden und fürchterlich bürokratischen Argumenten von Landrat Uwe Melzer (CDU), wonach ein Beschluss gegen ein Atomlager im Landkreis jetzt noch nicht nötig sei? Und warum forderte außer den Linken niemand eine klare und überzeugende Antwort des Landrates ein, wie sich der Landkreis nun am längst laufenden Verfahren beteiligen will?

Seit dem Versagen vom Mittwoch steht fest, dass Landrat Uwe Melzer mit voller Absicht auf diesen klaren Kreistagsbeschluss verzichtete und ihn sogar mit verhinderte, obwohl er mit einem solchen seine Position bei Verhandlungen und im Beteiligungsverfahren gestärkt hätte. Dafür werden er und all die Angsthasen einst Rechenschaft ablegen müssen. Denn eines ist klar: Wer denkt, dass der Osten, Thüringen und das Altenburger Land für das Atommüll-Endlager aus dem Schneider sind, ist ein Träumer.

Von Jens Rosenkranz