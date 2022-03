Schmölln

Physische Wunden sind meist sichtbar, man kann sie heilen. Anders dagegen der Blick in die Seele. Ist da etwas kaputt, kann das schnell übersehen werden. Nach schweren Schicksalsschlägen, Unfällen oder Verlust ist es daher wichtig, nicht nur äußere Schrammen zu pflegen, sondern auch das Innere der Betroffenen im Blick zu haben und, wenn nötig, zu helfen.

Die Arbeit im Kriseninterventionsteam ist bemerkenswert und verlangt in der Ausübung viel ab. Aber das die Krisenmanager da sind, wenn der Ernstfall eintreten sollte, ist für jeden Betroffenen, wenn er oder sie denn möchte, eine Stütze. Jemand, der von außen, aber mit Gefühl auf die Situation blicken kann. Jemand, der einfach nur da ist, wenn vielleicht niemand anderes es kann.

Der Fokus auf die Ausbildung ebenjener Kräfte für die Krisenintervention bei der Feuerwehr und Co sollte daher nicht kleiner werden. In Schmölln hat man, richtigerweise, bereits erkannt, welchen Wert jemand mit Erfahrung und Ausbildung in der Krisenintervention hat. Davon profitieren nicht nur für die Betroffenen, sondern auch die Kameraden und Kameradinnen in den Wehren. Auch sie müssen Einsätze verarbeiten. Unter den schweren Jacken, dicken Stiefeln und großen Helmen stecken schließlich Menschen. Auch deren Seele sollte heil bleiben.

Von Vanessa Gregor