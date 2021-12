Altenburg

Dass sich in der Politik Schwarz und Rot nicht sonderlich grün sind, ist nun wahrlich kein Geheimnis. Zwischen CDU und Linken liegen vor allem in der großen Politik Welten. Nicht von ungefähr bekräftigen die Christdemokraten auf Bundes- und Landesebene stetig wiederkehrend ihre Aussage, mit der SED-Nachfolgepartei unter keinen Umständen zu koalieren. Daran ändert auch der Burgfrieden wenig, in den die CDU nach der jüngsten Thüringer Landtagswahl zumindest vorübergehend eingewilligt hatte.

In der Kommunalpolitik aber soll doch angeblich alles anders sein. Da betonen sämtliche Parteien und sonstige, in Kreistag, Stadt- und Gemeinderäten vertretene Vereinigungen immer wieder, dass es ihnen im Interesse der Bürger ausschließlich um die Sache gehe. Und im konkreten Fall ist die Sache folgende: Die ehemalige Landrätin der Linkspartei, Michaele Sojka, rettet in höchster Not durch persönlichen, nicht hoch genug zu schätzenden Einsatz die einzige Impfstelle im Altenburger Land vor der bereits beschlossenen und verkündeten Schließung. Und was macht der amtierende CDU-Landrat Uwe Melzer? Statt seiner Vorgängerin für so viel Mut und Selbstlosigkeit zu danken, erwähnt er Sojka in seiner Pressemitteilung mit keinem Wort. Mehr noch. Er erweckt sogar den Eindruck, als sei der Fortbestand der Impfstelle seinen Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu verdanken.

Weil eben auch auf kommunaler Ebene doch Welten zwischen politischen Gegnern liegen? Ja, auch das. Doch im konkreten Fall hat die Sache bei näherem Hinsehen weit weniger mit Parteiengezänk als mit fehlender menschlicher Größe zu tun. Was Landrat Melzer hier gemacht hat, ist einfach nur enttäuschend – des höchsten Repräsentanten des Altenburger Landes unwürdig.

Von Ellen Paul