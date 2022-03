Altenburg

Es wäre eine Sensation und damit auch nicht zu erwarten gewesen, dass das Landratsamt die Anfechtung der Bürgermeister-Wahl in Meuselwitz als begründet und zulässig erklärt. Dafür gibt es Gründe. Erstens war die Mehrzahl der Beanstandungen tatsächlich nicht gravierend genug oder hatten keinen Einfluss darauf, das Ergebnis zu beeinflussen. Zweitens legte die Kreisbehörde keinen großen Eifer an den Tag, Verstöße restlos und vor allem gründlich aufzuklären. Das trifft insbesondere auf die gravierendste Kritik zu, nämlich der, dass Briefwahlunterlagen zu spät verschickt wurden.

Drittens bekommen jene Recht, die schon immer wussten, dass eine Behörde der anderen im Ernstfall nicht wehtut und in der Not aus der Patsche hilft. Und so lesen sich einige Begründungen auch, mit denen die Anfechtungen zurückgewiesen wurden. Oft werden als Beweis der Unschuld jene benutzt, die Verursacher der Verstöße und Fehler sind, wie vor allem die Wahlleitung. Als würde ein Richter den Angeklagten fragen, ob er schuldig ist, und mit dessen Nein die Beweisführung beendet.

Autorität des Landratsamtes hat gelitten

Nicht jeder findet das lustig. Zumal die Autorität des Landratsamtes bei der Bewertung kommunalrechtlicher Einsprüche schon reichlich gelitten hat. Spätestens als das Verwaltungsgericht Gera zahlreichen Klagen gegen Schmöllner Straßenausbaubeiträge stattgegeben hat, die die Kreisbehörde zuvor als unbegründet zurückgewiesen hatte.

Nicht ein einziges Mal wird in der 29-seitigen Stellungnahme des Landratsamtes auch nur ansatzweise festgestellt, dass die Bürgermeisterwahl anhand der tatsächlich festgestellten Fehler und Verstöße nicht optimal abgelaufen ist und darunter das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler leidet. Das hätte sich gehört. Auch in Richtung jener vielen akkuraten Wahlvorstände in anderen Gemeinden, die aus guten Gründen immer schon Wert auf Ordnung und Genauigkeit legen.

Mit dieser oberflächlichen, überheblichen und lustlosen, damit aber gefährlichen Bewertung von Wahlanfechtungen gibt das Landratsamt ein bedenkliches Signal ab: Es ist nicht so schlimm, wenn bei Wahlen Fehler passieren und Verstöße zugelassen werden, die die Grundpfeiler der Demokratie betreffen. Denn wir hauen euch raus.

Von Jens Rosenkranz