Altenburg

Corona bestimmt nun schon über anderthalb Jahre unser Leben. Mehr oder weniger krass. Man möchte also meinen, genügend Zeit, um im Umgang mit dem Virus eine gewisse Souveränität an den Tag zu legen, vor allem aber, um aus den Fehlern der Anfangszeit zu lernen. Zumindest bei Letzterem bleibt indes nichts anderes übrig, als der Politik ein verheerendes Zeugnis auszustellen.

Jüngstes Beispiel: die auslaufenden kostenlosen Corona-Tests. Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten entscheiden, dass die Bürgerinnen und Bürger bis auf wenige Ausnahmen ab Montag selbst dafür aufkommen müssen. Mehr nicht. Nun soll es der Markt richten, wie teuer es im Fall des Falles dem einzelnen zu stehen kommt. Was ist das Ergebnis? Ungewissheit und Ratlosigkeit, selbst im hiesigen Gesundheitsamt.

Doch es geht noch schlimmer. In der seit Sonntag gültigen neuen Thüringer Corona-Verordnung steht es Veranstaltern frei, zusätzlich zu den bisherigen Regelungen zwischen den Zugangsmodellen 2G oder 3G-Plus zu wählen, um mehr Gäste einlassen zu können. 3G-Plus aber bedeutet für Ungeimpfte, einen negativen PCR-Test oder einen Test mit einem alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren (auf Nachfrage wusste das Gesundheitsministerium selbst nicht, was genau das ist!) vorzulegen. Beides jedenfalls, so viel war in Erfahrung zu bringen, ein sündhaft teurer Labortest. Wer, bitte schön, soll das beispielsweise für einen Kinobesuch machen? Welcher Veranstalter soll seinen Gästen allen Ernstes so etwas zumuten? Zudem weiß niemand, wer wann welche Option nutzt.

Die Unsicherheit, der Flickenteppich und der Verordnungswirrwarr werden immer größer. Die Wut der Bürger auch.

Von Ellen Paul