Altenburg

Sie sind 365 Tage im Jahr sofort bereit aufzuspringen und loszuspurten, sobald der Piepser ertönt – die Feuerwehrleute im Altenburger Land. Es sind Frauen und Männer, die in den Freiwilligen Wehren ihre Freizeit der Rettung Anderer widmen. Eine derartige Einsatzbereitschaft kann nicht hoch genug angesehen werden. Besonders wenn man bedenkt, dass die Kameraden mitunter im Anschluss an ihren Einsatz zu ihrer eigentlichen Arbeit fahren – sei es nach einer durchwachten Nacht an schwelenden Strohballen, die kontrolliert abbrennen müssen, oder nach dem stundenlangen Schaufeln von Maissilage, die sich kilometerlang über die Straße verteilt. Bei allen erdenklichen Notfällen werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gerufen.

Sie können ihrer lebensrettenden Aufgabe aber nur gerecht werden, wenn sie über die entsprechende Technik verfügen. Und diese sollte gerade bei den Fahrzeugen nicht schon 30 Jahre alt sein. Vor allem bei den Feuerwehren im ländlichen Raum zeigt sich, dass hier ein gewisser Nachholbedarf besteht. Allein die große Gemeinde Nobitz bräuchte für ihre Ortsteilwehren zeitnahen Ersatz für mindestens drei überalterte Löschfahrzeuge. Ein einziges neues Fahrzeug mittlerer Größe kostet rund 200 000 Euro. Dass die Gemeinde derartige Ausgaben nicht aus eigener Kraft stemmen kann, liegt auf der Hand. Hier ist die Landespolitik eindeutig stärker gefragt.

Von Dana Weber