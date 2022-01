Altenburg

Die Initiative von Peter Hiller und Pro Altenburg zur weiteren Verkehrsberuhigung in Altenburg ist mehr als nachvollziehbar und aller Ehren wert. Schließlich erhöhen langsamere Autos nicht nur die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern, sondern in aller Regel auch die Lebensqualität der Anwohner. Und der Zuspruch von über 500 Unterschriften gibt dem Initiator recht. Zumal sich Altenburg zum attraktiven Wohnstandort entwickeln will.

Doch so beachtlich und lobenswert der Vorstoß ist, so gering sind seine Erfolgsaussichten. Zwar hat es der Gesetzgeber den Kommunen mit einer Reform der Straßenverkehrsordnung 2016 erleichtert, innerorts Geschwindigkeiten größerflächig zu reduzieren, aber dennoch gelten dafür strenge Regeln. So mag eine Tempo-30-Zone in der Pauritzer Straße, die aber nicht das Hauptproblem ist, noch machbar sein, sofern man sie als wenig befahren einstuft. Wenn nicht, wird auch das schon schwierig und braucht zudem das Verkehrskonzept.

Es bleibt nur, auf die nächste Gesetzesänderung zu warten

So gut wie ausgeschlossen ist das jedoch für die Rosa-Luxemburg-Straße, weil sie eine Hauptstraße ist. Hier können nur solche Teile mit Tempo 30 gekennzeichnet werden, bei denen es sich um Unfallschwerpunkte oder Naherholungsgebiete handelt, bei denen es gravierende bauliche Mängel gibt oder die ein direkter Zugang zu Schulen, Kitas, Pflegeheimen oder Krankenhäusern sind.

Anders in der nahen Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, die als Hauptstraße in Teilen einem Tempolimit unterliegt. Hier gibt es aber besagte Baumängel, die erst jüngst bei Reparaturen festgestellt wurden. Somit bleibt Peter Hiller und Co. derzeit nur, auf die nächste Gesetzesänderung zu warten.

Von Thomas Haegeler