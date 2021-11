Altenburg/Gößnitz.

Wenn der Zug ausfällt, ist das immer ärgerlich. An einem eher kleinen Bahnhof wie in Gößnitz sowieso, auch ich kenne das Gefühl. Da ist irgendwann Schluss mit den Verbindungen, nach 23 Uhr lässt es sich schwer wegkommen. Und kommen die S-Bahnen vorher nicht, wird es unangenehm. Noch mehr, wenn es nur daran liegt, dass die Bahn nicht an einem anderen Zug vorbeikommt. Deutlich ist damit: Der Ausbau der Deutschen Bahn hinsichtlich des Schienennetzes ist eine notwendige und richtige Maßnahme.

Das muss nicht mehr erläutert werden. Damit jedoch rückt ein anderes Thema auf den Plan und das ist nicht nur auf der Schiene relevant: Das Angebot im Nahverkehr lässt Spielraum nach oben und mit der Zweigleisigkeit bieten sich neue Möglichkeiten, diesen auszuloten. Die modernisierte Infrastruktur bietet die Chance, beim ÖPNV hinsichtlich Taktung und Fahrzeiten besser zu werden. Doch dafür muss dieses Mehrangebot auch beauftragt und umgesetzt werden. Und das gilt nicht nur für die Schiene, sondern auch für Dienstleister auf der Straße. Ohne zuverlässigen Bus zum Zug ist die schnelle Nord-Süd-Verbindung durchs Altenburger Land nur halb so viel wert. Für eine funktionierende Verkehrswende, verbunden mit zunehmendem Verzicht aufs Auto, ist mehr zu tun als Gleise zu erneuern und Bahnsteige umzubauen.

Von Vanessa Gregor