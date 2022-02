Altenburg

Endlich mal wieder eine positive Nachricht, die das Altenburger Lindenau-Museum mit der Eröffnung seiner Holzwerkstatt zu verkünden hat. Das tat auch not, war es doch in den zurückliegenden Monaten wegen seiner heftig umstrittenen Umbaupläne ziemlich in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Und ein Ende der Debatte ist noch lange nicht in Sicht.

Da kommt die Fertigstellung des Studios Leonardo gerade recht. Und das bei weitem nicht nur aus Gründen des Marketings. Was hier mitten in der Altenburger City und damit leicht erreichbar geschaffen wurde, ist bemerkenswert. Modern, offen, einladend. Sie ist alles andere als hölzern, die neue Holzwerkstatt. Sie erweitert das Angebot der Kunstschule deutlich und ist vor allem ein Zugewinn für Eltern, die nach interessanten und sinnvollen Freizeitbeschäftigungen für ihre Sprösslinge Ausschau halten. Zumal bekanntlich noch zwei weitere Studios in der unmittelbaren Nachbarschaft folgen sollen.

Sinnvoll investiertes Fördergeld

Doch bevor die Werkstatt mit Kursen und Workshops so richtig ins Laufen kommt, werden wohl noch einige Monate vergehen und die Interessenten sich in Geduld üben müssen. Denn ein Studio solcher Qualität und Größenordnung ist selbst für die in diesen Dingen erprobten Museumsleute Neuland. Nicht minder das Vorhaben, sich Jugendlichen zu öffnen, die derzeit eher auf den Bänken im Hof vor der Holzwerkstatt zu finden sind.

Fest steht auf jeden Fall schon jetzt: Es ist sinnvoll investiertes Fördergeld. Vielleicht könnte man die Werkstatt nach der Sanierung des Hauses an der Gabelentzstraße sogar im Stadtzentrum belassen. Das wäre zumindest eine Überlegung wert. Aber diese Entscheidung hat noch Zeit.

Von Ellen Paul