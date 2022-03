Altenburg

Die einen sind froh, dass endlich gebaut wird – die anderen mosern wegen befürchteter Gerüche und Geräusche. Die Rede ist von kommunalen Kläranlagen. In den nächsten Jahren muss der Abwasserzweckverband ZAL Ortschaften mit mehr als 200 Einwohnern im Altenburger Land mit einer zentralen Lösung versorgen. Der ZAL setzt damit Landesvorgaben um und gerät gleichzeitig immer wieder zwischen die Stühle.

So haben erboste Anwohner in Mockern kein Verständnis dafür, dass die zentrale Kläranlage ausgerechnet unweit des heimischen Grundstückes gebaut werden soll. Hier könnte der offene und vor allem rechtzeitige Dialog zwischen Zweckverband und Anwohnern gegebenenfalls einem Teil des Unmutes den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist eine Frage des Umgangs, den man miteinander pflegt. Mitunter fehlt es betroffenen Anwohnern an den nötigen Hintergrundinformationen, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum eine Kläranlage so dicht an den Rand einer dörflichen Bebauung gesetzt werden soll.

Die Windrichtung macht’s

Einen Trost für die Betroffenen des Standortes Mockern könnte die Windrichtung geben. Denn die geplante Anlage wird östlich des Dorfes liegen. Damit wehen Gerüche bei meist vorherrschendem Westwind vom Dorfe weg. Und Ostwind ist erfahrungsgemäß selten.

Von Dana Weber