Ich fühle mich nackt und irgendwie komisch, als ich am Montagvormittag „oben ohne“ einkaufen gehe. Schon verrückt, wie sehr man sich an den als Schnutendeckel verniedlichten Mund-Nase-Schutz gewöhnen kann. Wie alltäglich sich etwas anfühlt, das bei mir zu Beginn der Maskenzeit nach wenigen Minuten für Schnappatmung gesorgt hat. Keine Maske mehr im Café oder beim Einkaufen tragen zu müssen, meine Mitmenschen wieder richtig anlächeln zu können, das ganze Gesicht meines Gegenübers zu sehen, darüber freue ich mich.

Der Maskenverzicht bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man damit jegliche Vorsichtsmaßnahmen über Bord wirft, Leuten wieder unanständig nah – also mit weniger als 1,50 Meter Abstand – auf die Pelle rückt oder erst in die Hand niest und dann Lebensmittel anfasst. Das war auch vor Corona schon unangemessen beziehungsweise eklig.

Halbherzige Maskeraden können nun unterbleiben

Aber mal ehrlich: Wer hat den Sinn dahinter verstanden, dass man an der Bäckertheke oder beim Betreten des Cafés Maske tragen musste, sie aber nach dem Hinsetzen absetzen durfte? Auch die unverbesserlichen Halbmast-Träger, die aus Gründen ihre Maske nur halbherzig über den Mund, aber nie über die Nase zogen oder gar unters Kinn spannten, können das nun endlich ganz lassen. Hat vorher nix gebracht und jetzt muss es nichts mehr bringen.

Ich verstehe all jene, die mit Blick auf die hohe Inzidenz die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und an der Maskenpflicht gerne festgehalten hätten. Trotzdem freue ich mich über ein Stück zurückgewonnene Normalität und bessere Sicht, denn Maske und Brille waren nie eine gute Kombi. Einmotten werde ich meine Maske trotzdem nicht, denn was spricht dagegen, sie wie die Sonnenbrille oder den Regenschirme als ganz gewöhnliches Accessoire zu sehen, das in manchen Situationen auch in Zukunft dafür sorgt, dass wir uns – und ja, auch andere – gegen Sonne, Regen oder Viren schützen?

Von Maike Steuer