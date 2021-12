Altenburg

Vorschnell. War nicht anders zu erwarten. Peinlich. Die Bewertung des überraschenden Verzichts von Henriette Schaller auf den erst Anfang Juli angetretenen Posten als neue Altenburger Citymanagerin fallen in Gesprächen mitunter heftig aus. Doch sie treffen, falls sie auf die scheidende prominente Rathaus-Mitarbeiterin auf Zeit gemünzt sind, die Falsche. Selbst wenn man der Tanzschulchefin eine gewisse Blauäugigkeit unterstellen sollte, die ehrliche Euphorie, den Enthusiasmus des Beginns im Sommer kann man der 37-Jährigen keinesfalls absprechen. Für das Scheitern gibt es vor allem einen Grund: Die Stadtverwaltung hat das Pferd vom Schwanz aufgezäumt, von Anfang an.

Hoffnung, man müsse sich nur an gedeckten Tisch setzen

Denn die Gründung des neuen Gewerbevereins 2019 kam nur zustande, weil Schaller-Vorgängerin Katharina Schenk die Sache in die Hand genommen hat. Das Rathaus sorgte dafür, dass nach dem unrühmlichen Ende der einst überaus erfolgreichen Werbegemeinschaft wieder eine Interessenvertretung der Altenburger Händler zustande kam, nicht aber die Gewerbetreibenden selbst. Und so wurde die Hoffnung genährt, dass die Stadtverwaltung nicht nur Vereinsmitglied ist, sondern auch weiterhin die Arbeit macht, man sich nur an den gedeckten Tisch zu setzen braucht.

Damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Dass Henriette Schaller nach so kurzer Zeit enttäuscht aufgab, weil sie keinen Widerhall fand, ist ein Offenbarungseid für die Händlerschaft. Dem neuen Vereinsvorsitzenden ist zu wünschen, dass er das Ruder rumreißen kann. Es ist vermutlich die letzte Chance.

Von Ellen Paul