Altenburg

Es ist ein beklemmendes Gefühl, vor allem jetzt, zur Weihnachtszeit. Normalerweise haben diese Tage um den Heiligen Abend einen gewissen Zauber, weil Menschen zusammenrücken und sich bestenfalls beistehen – gerade in einer Phase sozialer Not. Zu beobachten aber ist im Moment oft das Gegenteil: Die Gesellschaft, Kollegien, Freundeskreise, gar Familien sind zerrissen in der Frage, wie es weitergehen soll. Eine Spaltung in zwei Lager, die immer verfahrener wird, weil das Handeln der jeweils einen Seite stets auch Auswirkungen auf die andere hat. Ein Nährboden für Schuldzuweisungen und Schubladen-Denken. Dabei leiden offenkundig beide Seiten gleichermaßen unter eben dieser Spaltung.

Kommunikation ist der Kitt

Die dicht gedrängten Montagsspaziergänge sind ein Ausrufezeichen des Verdrusses – als Ausweg aus der Entzweiung helfen sie nicht. Auch nicht das Friedensgebet, wenn es eine Parallelveranstaltung zu den Protestmärschen bleibt. Denn der einzige Kitt für die gefährlichen Risse in der Einwohnerschaft ist Kommunikation. Über Gräben hinweg. Dafür braucht es einen allseits akzeptierten Ort, der Gelegenheit zum Reden, aber auch zum Zuhören bietet. Andererseits Menschen, die sich trauen, sachlich und ehrlich über eigene Beweggründe und Sorgen zu reden. Und die sich die Mühe machen, die eigene Sichtweise vorurteilsfrei mit den Argumenten Andersdenkender abzugleichen.

Anonymität hilft nicht weiter

Weder Anonymität noch Rastlosigkeit sind einem solchen Gespräch dienlich. Stattdessen trägt Sprachlosigkeit dazu bei, dass andere das stille Aufbegehren für ihre Zwecke vereinnahmen und selbst das Wort ergreifen.

Die Erfahrungen der vergangenen knapp zwei Jahre haben gezeigt, dass sich im Umgang mit der Pandemie fortlaufend Erkenntnisse ändern – und damit Meinungen und Maßnahmen. Es muss gelingen, diesen schwierigen Prozess gemeinsam, im Konsens zu gestalten. Gelingt es nicht, werden die Folgen für die Gesellschaft, für Freunde und Familien viel dramatischer sein als dieses Virus.

Von Kay Würker